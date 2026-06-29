NYT рассказала о проекте в Казахстане сыновей «посланного с небес» Трампа

Сыновья президента США Дональда Трампа и министра торговли Говарда Лютника участвуют в инвестиционных схемах, связанных с соглашением о разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане, пишет The New York Times со ссылкой на документы.
Инвесторы из компании Dominari Securities, совладельцами которой являются двое сыновей американского лидера — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — совместно с другими партнерами приобрели 20-процентную долю в юридическом лице, связанном с казахстанским проектом. Инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Лютника и управляемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом Лютниками, помогла одному из ключевых инвесторов, сотрудничавших с Dominari по сделке в Казахстане, привлечь $210 млн нового капитала.
Весной Finacial Times писала, что сыновья Трампа вошли в проект по добыче вольфрама в Казахстане.
Братья Трамп в августе 2025 года приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После серии сделок Skyline получила 20% в компании Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital. Впоследствии Kaz Resources и структура Cove Kaz Capital, контролирующая проекты в Казахстане, объединились с Skyline.
В прошлом году Экспортно-импортный банк США (US Export-Import Bank) и Корпорация финансового развития (DFC, Development Finance Corporation) одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Контрольный пакет (70%) в этих проектах получила структура Cove Kaz Capital.
Руководство Казахстана активно налаживает связи с США во время второго срока Трампа, стремясь сохранить баланс между своими крупнейшими соседями — Россией и Китаем, отмечает NYT.
«Мы руководствуемся прагматичным подходом», — заявил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. «Если мы видим преимущество в сотрудничестве с США, ЕС, китайской, российской, корейской, немецкой, эмиратской или любой другой компанией, мы оцениваем эффективность такого взаимодействия и выбираем то, что для нас лучше всего», — добавил он.
«Деловые отношения находятся на беспрецедентном уровне», — отметил исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих.
Как пишет газета, Трамп оценивает такие страны, как Казахстан, по тому, какие сделки они могут предложить. Важнейшим приоритетом для США стал доступ к запасам критически важных минералов и возможность их экспорта по «Срединному коридору» — маршруту, проходящему через Каспийское море и Кавказ в обход России.
В прошлом году в Вашингтоне государственная горнодобывающая компания «Тау-Кен Самрук» подписала соглашение с инвестиционной компанией Cove Capital о разработке крупного месторождения вольфрама в республике. Cove Capital будет контролировать 70% совместного предприятия и продажи металла, а Тау-Кен Самрук — оставшиеся 30%, сообщал Reuters. Всего Казахстаном было подписано 29 соглашений с американскими компаниями на общую сумму более $17 млрд.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в США в прошлом году назвал Трампа «посланным небесами» лидером.
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