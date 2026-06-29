NYT рассказала о проекте в Казахстане сыновей «посланного с небес» Трампа

Как пишет газета, Трамп оценивает такие страны, как Казахстан, по тому, какие сделки они могут предложить. Важнейшим приоритетом для США стал доступ к запасам критически важных минералов и возможность их экспорта по «Срединному коридору» — маршруту, проходящему через Каспийское море и Кавказ в обход России.