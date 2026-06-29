Прикамье вошло в число 50 лучших объектов гастрономического туризма России

«Туристы познакомятся с уникальными и не используемыми сегодня традициями тематического деревянного промышленного зодчества, увидят серебристые от соли древние здания. Вся атмосфера, технологии, приспособления одного из древнейших промыслов являются популярной вкусовой добавкой в истории человечества», — говорится в путеводителе.