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Прикамье вошло в число 50 лучших объектов гастрономического туризма России

Путеводителя 50 Best Tastes of Russia составили на основании экспертных оценок.

Источник: Комсомольская правда

Обновленный выпуск путеводителя 50 Best Tastes of Russia включил лучшие объекты гастрономического туризма. Рейтинг составлен на основании экспертных оценок. Краевое Минтуризма рассказало о включении в топ-50 одной локации в Пермском крае.

Музей-заповедник «Сользавод» расположился на 31-й позиции рейтинга. Составители путеводителя отметили, что это единственный в мире музей традиционного солеварения под открытым небом. Соликамск рекомендуют для обязательного посещения.

«Туристы познакомятся с уникальными и не используемыми сегодня традициями тематического деревянного промышленного зодчества, увидят серебристые от соли древние здания. Вся атмосфера, технологии, приспособления одного из древнейших промыслов являются популярной вкусовой добавкой в истории человечества», — говорится в путеводителе.

На первых местах рейтинга расположились: этногастрономический курорт «Абрау-Дюрсо», многоплановый проект «Дымов в Суздали» и музей мороженого PANORAMA360.