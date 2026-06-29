Завершились поиски загадочно пропавшей три недели назад омички

Ранее мы рассказывали, что в Омске почти три недели ищут бесследно пропавшую женщину. К поискам подключились волонтёры «Доброспас-Омск» и полиция. Тогда о местонахождении Вероники ничего не было известно. Теперь поиски завершены, женщина жива и находится в безопасности.