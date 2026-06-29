Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились поиски загадочно пропавшей три недели назад омички

Поиски Вероники Нестеровой завершились благополучно.

Источник: Соцсети

В Омске завершились поиски 41-летней Вероники Нестеровой, которая пропала 8 июня. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», 27 июня женщину нашли живой. Другие подробности не разглашаются.

Напомним, омичка около 10:00 вышла из дома на проспекте Космическом, 37, и бесследно исчезла. Почти три недели её искали волонтёры и полиция. Распространение ориентировок и просьбы о помощи в соцсетях неоднократно публиковали региональные СМИ.

Ранее мы рассказывали, что в Омске почти три недели ищут бесследно пропавшую женщину. К поискам подключились волонтёры «Доброспас-Омск» и полиция. Тогда о местонахождении Вероники ничего не было известно. Теперь поиски завершены, женщина жива и находится в безопасности.