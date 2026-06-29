Завершились поиски загадочно пропавшей три недели назад омички

В Омске завершились поиски 41-летней Вероники Нестеровой, которая пропала 8 июня. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», 27 июня женщину нашли живой. Другие подробности не разглашаются.
Напомним, омичка около 10:00 вышла из дома на проспекте Космическом, 37, и бесследно исчезла. Почти три недели её искали волонтёры и полиция. Распространение ориентировок и просьбы о помощи в соцсетях неоднократно публиковали региональные СМИ.
Ранее мы рассказывали, что в Омске почти три недели ищут бесследно пропавшую женщину. К поискам подключились волонтёры «Доброспас-Омск» и полиция. Тогда о местонахождении Вероники ничего не было известно. Теперь поиски завершены, женщина жива и находится в безопасности.