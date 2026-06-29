Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня

День у Дев обещает быть насыщенным и необычным, но не слишком продуктивным. Вы сможете браться за разные задачи, однако велик риск бросить их на полпути. Много времени займут чужие проблемы, а окружающие могут действовать на нервы. Спасти ситуацию поможет только реализация давней и смелой задумки. Именно это принесет успех и радость.