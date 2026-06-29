Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 29 июня 2026 года.
Этот день не подходит для авантюрных решений со стороны Овнов и экспериментов с сомнительными схемами. У вас вряд ли получится оперативно поправить дела с деньгами или сделать рывок в карьере. Скорее всего, придется разбираться с рутиной и решать однотипные вопросы. В остальном день не сулит чего-то неприятного.
Тельцам удастся легко расположить к себе нужных людей. Ваша харизма и умение говорить явно на высоте, поэтому не грех будет воспользоваться этим. Появится шанс блеснуть своими талантами и ненавязчиво упомянуть о недавних успехах. Самые находчивые смогут быстро продвинуться по службе.
Близнецов ждет отличное время для проявления инициативы. Можно выдвигать идеи на работе или предлагать друзьям совместные проекты. Многие планы, которые раньше казались несбыточными, теперь окажутся вполне реалистичными — и вы начнете их воплощать. Вас поддержат с большим удовольствием коллеги и друзья.
Ракам представится интересная возможность освоить что-то полезное. Дела пойдут легче благодаря информации, которую вы случайно узнаете в этот день. Не исключены незапланированные поездки и выгодные покупки. Вечером готовьтесь к сюрпризам: возможны встречи с друзьями или долгожданное романтическое знакомство на улице или в Сети.
Львам пока приходится довольствоваться небольшими достижениями. Но если вы будете чаще напоминать о себе, этот период быстро закончится. Лучше сидеть смирно и наслаждаться тем, что дают. Пусть это может не вписываться в ваши амбиции. Возможно, скоро работа станет интереснее, а также откроются перспективы роста и новых успехов.
День у Дев обещает быть насыщенным и необычным, но не слишком продуктивным. Вы сможете браться за разные задачи, однако велик риск бросить их на полпути. Много времени займут чужие проблемы, а окружающие могут действовать на нервы. Спасти ситуацию поможет только реализация давней и смелой задумки. Именно это принесет успех и радость.
Весы могут вплотную приблизиться к давним целям. Действуйте увереннее, соберитесь и начинайте двигаться вперед. Для спокойствия можно привлечь коллег или опытных людей. В команде любое дело будет спориться. Да и в одиночку вы продемонстрируете отличные результаты, которые удивят не только вас, но и начальство.
Скорпионам сейчас легко упустить из виду мелкие детали. Неожиданно для самих себя вы почему-то очень рассеяны. Это может сыграть злую шутку: те, кто собирался вас повысить, заметят недочеты. В глазах друзей ваш авторитет может просесть. Если нужны советы, лучше обратиться к старшим товарищам.
Стрельцы могут многое успеть, если заранее продумают план на день и не будут бояться сложностей и лишнего общения. Используйте удачный момент, чтобы завершить важное и трудное дело. Финансовых трудностей опасаться не стоит, можно позволить себе приятные незапланированные, но незначительные траты.
Козерогов ждет хлопотный, но увлекательный день. Появится шанс взяться за новое дело, которое познакомит с интересными людьми. Вы будете открыты к переменам. Именно в этот день вы способны пересмотреть свои взгляды в лучшую сторону. Это обязательно поможет. Многие постараются завоевать ваше расположение.
Любое начинание Водолеям сейчас непросто довести до конца. Чаще обычного будут возникать внезапные трудности и преграды. Даже с чужой помощью все идет наперекосяк. Финансовые и рабочие вопросы лучше не обсуждать с малознакомыми людьми. Найдите время для отдыха и легкого увлекательного занятия.
Большая часть дня у Рыб пройдет размеренно. Без спешки вы сможете завершить дело, которое давно не давало покоя. Встреча с друзьями порадует, тем для разговора будет предостаточно. Не исключены деловые предложения, и их можно смело принимать без долгих колебаний, передает «Российская газета».