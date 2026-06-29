«Енисей-СТМ» победил в Пензе

«Енисей-СТМ» вышел вперед уже на второй минуте — по краю занес Мартинус Пельцер. «Железнодорожники» тут же ответили точным штрафным, но дальше долгое время очки набирал только красноярская «тяжелая машина». Три попытки с одной реализацией — до перерыва. В начале второго тайма Максим Кемаев (попытка) и Тимур Маслов (реализация) довели дело до 26-очкового отрыва — 29:3, отмечает пресс-служба крайспорта.