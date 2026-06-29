Россиянам рассказали, сколько можно не пользоваться сим-картой без риска потерять номер

По словам эксперта, оператор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если абонент в течение полугода не пользуется услугами и не вносит платежи. Такое право закреплено в статье 44 Федерального закона «О связи» (№ 126-ФЗ). Однако процедура возможна только после направления письменного уведомления. В быту это называют блокировкой с последующей потерей номера. После этого номер поступает в свободную продажу, и законодательство не запрещает операторам реализовывать его другому лицу. Сроки блокировки различаются в зависимости от оператора.