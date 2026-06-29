Россиянам рассказали, сколько можно не пользоваться сим-картой без риска потерять номер

По словам эксперта, оператор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если абонент в течение полугода не пользуется услугами и не вносит платежи. Такое право закреплено в статье 44 Федерального закона «О связи» (№ 126-ФЗ). Однако процедура возможна только после направления письменного уведомления. В быту это называют блокировкой с последующей потерей номера. После этого номер поступает в свободную продажу, и законодательство не запрещает операторам реализовывать его другому лицу. Сроки блокировки различаются в зависимости от оператора.
Если абонент заранее знает о длительном отсутствии связи, он может воспользоваться платной услугой по сохранению номера. Другие причины для блокировки — превышение лимита (20 сим-карт для россиян, 10 для иностранцев) и арест счёта по решению правоохранительных органов.
«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», — пояснила эксперт.
При утрате номера восстановить доступ к банковским сервисам и «Госуслугам» можно двумя способами. Первый — попробовать вернуть номер у оператора, если с момента блокировки прошло меньше полугода и номер ещё не перепродали. Второй — лично явиться в отделение банка и МФЦ для смены привязанного номера. Эксперт предостерегает: в период восстановления нельзя сообщать никому коды из СМС, а также PIN и PUK.
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