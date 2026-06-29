Сотрудники новосибирского метро вернули врачу потерянный портмоне

Сотрудница станции нашла врача через интернет по данным из карты. На следующий день вещи вернули хозяину. Пассажир, который работает анестезиологом-реаниматологом и имеет ученую степень, назвал этот случай лучшим подарком в карьере и поблагодарил сотрудников за вежливость и профессионализм.