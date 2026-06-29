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Сотрудники новосибирского метро вернули врачу потерянный портмоне

Мужчина уронил кошелек накануне своего профессионального праздника.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский врач потерял портмоне в метро, но сотрудники станции «Спортивная» вернули ему пропажу. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

Мужчина уронил кошелек накануне своего профессионального праздника — Дня медицинского работника. Денег там почти не было, банковские карты владелец заблокировал, но вещь оказалась для него ценной: портмоне подарила супруга, а внутри лежала членская карта медицинской ассоциации.

Сотрудница станции нашла врача через интернет по данным из карты. На следующий день вещи вернули хозяину. Пассажир, который работает анестезиологом-реаниматологом и имеет ученую степень, назвал этот случай лучшим подарком в карьере и поблагодарил сотрудников за вежливость и профессионализм.