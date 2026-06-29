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На Западе предупредили об угрозе Калининграду

SC: Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности РФ и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Запад продолжит скрыто создавать угрозы России в Калининграде и Белоруссии. Об этом пишет политический обозреватель Хоакин Флорес для Strategic Culture.

«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, скорее всего, Калининграду, и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ», — говорится в сообщении.

По мнению обозревателя, при всей милитаристской риторике ЕС не готов к прямому столкновению с Россией. Единственной альтернативой для Европы остается растягивание конфликта через провокации на границе, добавил автор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области как проявление суицидальной паранойи.

В Кремле при этом призвали каждого, кто ждет нападения РФ на НАТО, спросить себя: «Зачем?».

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