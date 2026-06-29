Запад продолжит скрыто создавать угрозы России в Калининграде и Белоруссии. Об этом пишет политический обозреватель Хоакин Флорес для Strategic Culture.
«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, скорее всего, Калининграду, и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ», — говорится в сообщении.
По мнению обозревателя, при всей милитаристской риторике ЕС не готов к прямому столкновению с Россией. Единственной альтернативой для Европы остается растягивание конфликта через провокации на границе, добавил автор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области как проявление суицидальной паранойи.
В Кремле при этом призвали каждого, кто ждет нападения РФ на НАТО, спросить себя: «Зачем?».