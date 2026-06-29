За день сразу три человека травмировались на «Красноярских Столбах»

А уже поздно вечером при восхождении на Первый Столб 25-летний мужчина травмировал ногу. Самостоятельно спуститься он не мог, поэтому позвонил по телефону 112 и попросил о помощи. Спасатели с помощью альпинистского оборудования эвакуировали пострадавшего, затем на носилках доставили до автомобиля и довезли до улицы Свердловская, где передали бригаде скорой.