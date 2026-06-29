За день сразу три человека травмировались на «Красноярских Столбах»

В минувшее воскресенье в национальном парке «Красноярские Столбы» три человека получили травмы, сообщили в учреждении спасатель.
Так, днем в районе центрального входа 83-летний мужчина при падении повредил руку. А спустя некоторое время упал еще один посетитель и получил травму ноги. Обоим оказали первую помощь, после чего передали врачам.
А уже поздно вечером при восхождении на Первый Столб 25-летний мужчина травмировал ногу. Самостоятельно спуститься он не мог, поэтому позвонил по телефону 112 и попросил о помощи. Спасатели с помощью альпинистского оборудования эвакуировали пострадавшего, затем на носилках доставили до автомобиля и довезли до улицы Свердловская, где передали бригаде скорой.
Спасатели в очередной раз просят любителей активного отдыха соблюдать меры безопасности при посещении национального парка, не рисковать своим здоровьем и не пытаться покорять вершины «Красноярских Столбов» без соответствующей подготовки и специального снаряжения.