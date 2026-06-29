Мам-предпринимательниц ждут на конкурсе в Хабаровском крае

Региональный этап федерального конкурса «Мама-предприниматель» пройдет с 20 по 24 июля. Уже поступило 24 заявки на участие в конкурсе — принимать их будут до 13 июля. Победительница, чей проект признают лучшим, получит грант на 150 тысяч рублей для реализации проекта и право принять участие в федеральном этапе конкурса. «Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект, призванный поддержать женщин с бизнес-идеей или с работающим проектом и имеющих детей. Обучение в проекте проходит в формате очного тренинга по основам предпринимательства и управления бизнесом. Эксперты — опытные бизнес-тренеры и представители региональных институтов поддержки малого бизнеса. «Наши женщины успешно реализуют себя и в семье, и в бизнесе — настолько они талантливы и многогранны. Дети — мощный мотиватор для многих свершений, в том числе и в предпринимательстве», — рассказала директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова. Победительница регионального этапа сможет принять участие в федеральном этапе конкурса и в случае попадания в топ-3 будет претендовать на получение гранта на 1 млн рублей за первое место, 500 тысяч рублей за второе и 250 тысяч рублей за третье место.