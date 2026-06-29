Около 26 млн рублей вложено в модернизацию роддома имени Венцовых за два года

Так, в прошлом году в роддоме имени Венцовых выполнили ремонт, который обошелся в 19,7 млн рублей, из которых свыше 10 млн рублей были выделены из федерального бюджета на ремонт крыши женской консультации на улице Яшина. Помимо этого, в минувшем году в акушерском корпусе № 1 на улице Ленина обновили санузел и душевые, а также коридор послеродового отделения и палаты для рожениц. В корпусе № 2 на улице Тургенева привели в порядок сразу два санузла и две душевые в послеродовом отделении и в отделении патологии беременности. В корпусе № 2 обновили коридоры и палаты, а в корпусе № 1 во всех палатах для рожениц установили кондиционеры. Кроме того, новое оборудование и мебель появились в женских консультациях и акушерских корпусах. В этом году ремонтные работы продолжились, на них выделено свыше 6 млн рублей. В июне стартовал ремонт родильного зала и санузла в родовом отделении корпуса № 2. В корпусе № 1 приведут в порядок санузел и душевые послеродового отделения, а также палаты для пациенток. Кроме того, в сентябре начнется ремонт акушерского корпуса № 1. Все работы ведутся по нацпроекту «Семья». Еще в этом году приобрели два аппарата УЗИ экспертного класса, оборудование для фототерапии и аппараты искусственной вентиляции легких новорожденных, мониторы для контроля состояния младенцев и беременных, кровати-грелки, аппараты лучистого тепла, две ксеноновые бактерицидные установки «Альфа», электрические аспираторы и другое современное оборудование.