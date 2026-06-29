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500 из 500: московская школьница установила абсолютный рекорд ЕГЭ

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова сдала пять экзаменов на максимальные 100 баллов каждый: русский язык, профильная математика, химия, физика и информатика. Это первый случай за 25-летнюю историю ЕГЭ, когда выпускник набрал высший балл по пяти предметам. С пятого по девятый класс Катя училась в математической вертикали, в старшей школе — в инженерном классе.

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова сдала пять экзаменов на максимальные 100 баллов каждый: русский язык, профильная математика, химия, физика и информатика. Это первый случай за 25-летнюю историю ЕГЭ, когда выпускник набрал высший балл по пяти предметам. С пятого по девятый класс Катя училась в математической вертикали, в старшей школе — в инженерном классе. Она также побеждала в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего». Девушка планирует связать будущее с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в МГУ, МФТИ или РХТУ.