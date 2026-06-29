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В Красноярском крае зарегистрировано более 180 лесных пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в регионе ликвидировали 35 лесных пожаров в девяти лесничествах на площади 8,2 тыс. га. Еще 13 возгораний локализованы на площади 16,6 тыс. га. Большинство очагов возникло из-за гроз.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в регионе ликвидировали 35 лесных пожаров в девяти лесничествах на площади 8,2 тыс. га. Еще 13 возгораний локализованы на площади 16,6 тыс. га. Большинство очагов возникло из-за гроз.

На 9 утра 28 июня в крае было зарегистрировано 187 лесных пожаров — в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении задействованы 2142 человека и более 50 единиц техники. Вместе со специалистами авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра возгорания ликвидируют межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, республик Коми, Хакасии, Якутии и Карелии. Помощь в тушении также оказывают арендаторы, отмечает пресс-служба Лесопожарного центра.

В переброске сил и средств, а также патрулировании территории участвуют около 30 воздушных судов, в том числе вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. При наличии ресурсной облачности для искусственного вызывания осадков задействуют самолет-зондировщик Ан-26. Для мониторинга ситуации и кромок действующих пожаров используют беспилотники.

Обстановку на севере края осложняет жара и наличие участков леса, поврежденных сибирским шелкопрядом. Из-за удаленности и труднодоступности очагов группы доставляют авиацией. На кромках работы в основном проводятся вручную: специалисты прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой. При возможности привлекают технику. На сложных участках авиапожарные используют взрывчатку для создания минерализованных полос большой протяженности.

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