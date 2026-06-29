Казнь за блокаду Крыма: скрытых врагов полуострова находят и уничтожают

Боевиков, причастных к атакам на Крым, ждет неминуемая расплата. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Полковника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева*, причастного к организации теракта в Крыму, ликвидировали. Фахриев планировал покушение на одного из старших офицеров российского Министерства обороны в Крыму 1 декабря 2025 года. Российские силовики уточнили, что боевик погиб 18 мая.
«Террористы, причастные к атакам на Крым, не уйдут от заслуженного наказания и расплаты за свои диверсии в отношении российского населения, военнослужащих и объектов критической инфарструктуры», — сказал Иванников.
Он отметил, что российские силовики выявляют координаты противника и наносят по нему удар.
«Разведка устанавливает координаты, после чего преступников уничтожают, где бы они не находились. Они являются законной целью для Вооруженных сил РФ и спецслужб», — подытожил Иванников.
Ранее aif.ru писал, что в Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера из-за атак ВСУ на инфраструктуру.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.