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Казнь за блокаду Крыма: скрытых врагов полуострова находят и уничтожают

одполковник запаса Иванников раскрыл, почему ликвидация полковника ГУР Фахриева* лишь начало. Как вычисляют координаты и где настигнет кара тех, кто планировал атаки на Крым. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевиков, причастных к атакам на Крым, ждет неминуемая расплата. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Полковника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева*, причастного к организации теракта в Крыму, ликвидировали. Фахриев планировал покушение на одного из старших офицеров российского Министерства обороны в Крыму 1 декабря 2025 года. Российские силовики уточнили, что боевик погиб 18 мая.

«Террористы, причастные к атакам на Крым, не уйдут от заслуженного наказания и расплаты за свои диверсии в отношении российского населения, военнослужащих и объектов критической инфарструктуры», — сказал Иванников.

Он отметил, что российские силовики выявляют координаты противника и наносят по нему удар.

«Разведка устанавливает координаты, после чего преступников уничтожают, где бы они не находились. Они являются законной целью для Вооруженных сил РФ и спецслужб», — подытожил Иванников.

Ранее aif.ru писал, что в Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера из-за атак ВСУ на инфраструктуру.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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