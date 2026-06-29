Атакующие РФ истребители ВСУ горят как спички: главная новость СВО 29 июня

Украинские боевики на фоне ряда неудач на поле боя потеряли три истребителя МиГ-29. Два из них уничтожены, один — потерпел крушение.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как украинские боевики использовали эти самолеты и почему эта потеря ощутима для ВСУ.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесен по аэродрому Вознесенск.
После этого киевский режим заявил о крушении еще одного истребителя МиГ-29. Уточняется, что связь с самолетом была потеряна 27 июня во время выполнения боевого задания в Полтавской области.
Кнутов отметил, что точное количество оставшихся у Украины истребителей неизвестно.
«Пока рано говорить о том, сколько у ВСУ осталось подобных самолетов, продолжают периодически идти поставки из других стран. Некоторые они восстанавливают. Что касается МиГ-29, они применяются для противовоздушной обороны, для борьбы с нашими “Геранями” в первую очередь. Это легкий истребитель», — пояснил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул, что потеря такого истребителя довольно чувствительна для ВСУ.
«Это, безусловно, неприятный момент для киевского режима, потому что они и так ощущают нехватку самолетов. Сейчас, вероятно, они начнут искать им замену по западным странам», — добавил специалист.
По словам военного эксперта, Киев после потери трех истребителей МиГ-29 получит списанную технику стран Запада.
«Киевский режим ощущает нехватку самолетов, для них эта потеря чувствительная. Поэтому сейчас они, естественно, начнут искать замену. Им Дания пообещала передать истребители F-16. И шведы обещали поставку в следующем году, это уже новые шведские самолеты. Так что Украина пытается создать с нуля свои Военно-воздушные силы, в первую очередь за счет того, что получает поставки из стран НАТО. Хотя это, как правило, старые самолеты. Те же украинские МиГ-29 терпят катастрофы по причине своего возраста», — сказал Кнутов.
МиГ‑29 — многоцелевой истребитель советской разработки, активно использовавшийся ВВС Украины и прошедший локальную модернизацию.
Ранее появились кадры удара по технике ВСУ с системой РЭБ у Красного Лимана.