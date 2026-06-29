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Сборная Канады вышла в ⅛ финала ЧМ, несмотря на «проклятие» Дрейка

Рэпер Дрейк наконец-то разрушил своё «проклятие». Он поставил 770 тысяч долларов на победу сборной Канады в матче чемпионата мира и впервые за долгое время выиграл крупную сумму на топ-событии. До этого удача отворачивалась от него в финалах НБА и НХЛ, на Кубке Америки и даже в бою Майка Тайсона.

Источник: Life.ru

Перед игрой болельщики ЮАР массово благодарили его за победу в комментариях. Но канадцы не подвели — и рэпер оказался в плюсе. Игра прошла в Калифорнии и завершилась со счётом 1:0 в пользу североамериканцев. Единственный гол был забит на 92-й минуте. В итоге рэпер выиграл 1,01 миллиона долларов.

До этого удача отворачивалась от Дрейка в ключевых моментах. В 2024 году он ставил 300 тысяч на Канаду в полуфинале Кубка Америки против Аргентины — и проиграл. Тогда же он поставил по 500 тысяч на «Даллас» в финале НБА и «Эдмонтон» в финале НХЛ — оба клуба проиграли.

В 2025-м рэпер ошибся с прогнозами на бой Тайсона против блогера Джейка Пола и финал US Open. Успех приходил лишь к нему в ставках на НФЛ и индийский крикет.

Ранее Life.ru писал, что сборная Канады одолела команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Лос-Анджелесе SoFi Stadium. Единственный гол в этой игре состоялся на второй добавленной ко второму тайму минуте. Автором решающего удара стал Стивен Эуштакиу. В ⅛ финала Канада сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

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