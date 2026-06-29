Без интернета остаются туристы в популярных местах отдыха ВКО

Тем не менее власти уверяют, что решают этот вопрос. К интернету подключили, к примеру, побережье Бухтарминского водохранилища в Самарском районе. Много лет гости жаловались, что не могут даже оповестить родных, что добрались до места. Теперь они остаются на связи благодаря установке антенно-мачтовых сооружений и терминалов Starlink.