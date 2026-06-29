Льготная авиадоставка снизила цены на некоторые продукты в Охотске почти в 4 раза

«Мы уже видим реальный эффект от реализации программы. Стоимость полулитровой упаковки кефира снизилась почти в 3,5 раза — с примерно 400 рублей до 112−115 рублей. Десяток куриных яиц, цена на который ранее доходила до 500 рублей, сегодня стоит 130−140 рублей, то есть более чем в 3,5 раза ниже. Это ощутимые изменения для жителей Охотского округа», — отметил глава Охотского муниципального округа Максим Климов.