Льготная авиадоставка снизила цены на некоторые продукты в Охотске почти в 4 раза

В Охотский округ продолжается авиадоставка социально значимых товаров по трёхстороннему соглашению, заключённому между министерством транспорта, министерством промышленности и торговли региона и авиакомпанией «Хабаровские авиалинии», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Мы уже видим реальный эффект от реализации программы. Стоимость полулитровой упаковки кефира снизилась почти в 3,5 раза — с примерно 400 рублей до 112−115 рублей. Десяток куриных яиц, цена на который ранее доходила до 500 рублей, сегодня стоит 130−140 рублей, то есть более чем в 3,5 раза ниже. Это ощутимые изменения для жителей Охотского округа», — отметил глава Охотского муниципального округа Максим Климов.
По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина программа действует с апреля 2026 года и направлена на обеспечение жителей округа свежими продуктами питания, товарами первой необходимости и медикаментами. На сегодняшний день воздушным транспортом в Охотск уже доставлено 35,6 тонны грузов.
Для северных и труднодоступных территорий авиация остаётся одним из ключевых способов оперативной доставки грузов. Особенно это касается продуктов с ограниченным сроком хранения и лекарственных препаратов, которые должны поступать жителям регулярно и без перебоев.
На регулярных субсидируемых рейсах в Охотск доставляют свежие овощи и фрукты, молочную продукцию, сыры, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, детское питание, мясные деликатесы, а также медикаменты. В среднем каждым рейсом перевозится до 400 килограммов груза. При выполнении двух рейсов в день объём перевозок может достигать 600 килограммов. Ежемесячно в округ поступает от 12 до 15 тонн социально значимых товаров.
До запуска программы стоимость авиаперевозки грузов в Охотск постоянно росла. Стоимость авиаперевозки социально значимых товаров удалось снизить более чем в три раза по сравнению с пиковыми значениями — с 600−650 до 200 рублей за килограмм. Это существенно снизило транспортные расходы поставщиков и сделало продукцию более доступной для жителей округа.
«Для жителей северных территорий надёжное транспортное сообщение имеет особое значение. Благодаря совместной работе правительства края и авиаперевозчика удалось организовать регулярную доставку востребованных продуктов и медикаментов в Охотск. Это не только повышает доступность социально значимых товаров, но и помогает сдерживать их стоимость для жителей округа», — отметила и.о начальника управления Минтранса Алёна Абашева.
Перевозка осуществляется по льготным тарифам в рамках краевой программы, рассчитанной до конца 2026 года. Такой механизм позволяет Снижать транспортные затраты поставщиков и обеспечивает стабильное снабжение населённых пунктов Охотского муниципального округа востребованной продукцией.
В настоящее время министерство транспорта и дорожного хозяйства края рассматривает возможность распространения аналогичного механизма на Аяно-Майский район.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что цена на ягоды в торговых точках должна указываться крупным шрифтом. Покупатель должен видеть, что малина стоит 4 800 рублей/кг, а не 479 рублей за лоток".