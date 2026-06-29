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В Омске горная каменная куропатка появилась в жилом массиве Левобережья

Каменная куропатка, которая не обитает в дикой природе региона, появилась в жилом массиве, посреди асфальта.

Источник: Om1 Омск

Необычную птицу заметили в центре Левобережья Омска. Местные жительницы услышали незнакомый голос, а затем увидели на асфальте жилого массива каменную куропатку, или кеклика.

Девушки успели сфотографировать птицу. Судя по снимкам, в кадр попала азиатская каменная куропатка. Для Омской области такая встреча считается редкой: в естественной среде этот вид в регионе не обитает.

Обычно кеклики встречаются в скалистых и горных районах от Балкан до Китая и Гималаев. Они также могут жить в пустынной местности на высоте до 4 600 метров. Как птица оказалась на равнинной территории Омска, пока неизвестно.

Кеклик немного крупнее галки. Длина его тела достигает примерно 35 сантиметров, а вес составляет от 350 до 800 граммов. Птицу можно узнать по серому оперению, чёрной полосе, проходящей через лоб и глаза, а также по красному клюву, лапам и кольцу вокруг глаз.

Самка каменной куропатки может отложить от семи до 22 яиц за одну кладку.

Специалисты пока не установили, откуда кеклик появился на Левобережье. Среди возможных версий — побег из частного питомника.