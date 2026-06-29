В Омске горная каменная куропатка появилась в жилом массиве Левобережья

Необычную птицу заметили в центре Левобережья Омска. Местные жительницы услышали незнакомый голос, а затем увидели на асфальте жилого массива каменную куропатку, или кеклика.
Девушки успели сфотографировать птицу. Судя по снимкам, в кадр попала азиатская каменная куропатка. Для Омской области такая встреча считается редкой: в естественной среде этот вид в регионе не обитает.
Обычно кеклики встречаются в скалистых и горных районах от Балкан до Китая и Гималаев. Они также могут жить в пустынной местности на высоте до 4 600 метров. Как птица оказалась на равнинной территории Омска, пока неизвестно.
Кеклик немного крупнее галки. Длина его тела достигает примерно 35 сантиметров, а вес составляет от 350 до 800 граммов. Птицу можно узнать по серому оперению, чёрной полосе, проходящей через лоб и глаза, а также по красному клюву, лапам и кольцу вокруг глаз.
Самка каменной куропатки может отложить от семи до 22 яиц за одну кладку.
Специалисты пока не установили, откуда кеклик появился на Левобережье. Среди возможных версий — побег из частного питомника.