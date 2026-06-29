Почему таксисты получают «неожиданные» штрафы на 200−300 тыс. тенге в Казахстане

Такси как способ заработка в Казахстане: проблемы и решения
Такси стало одним из наиболее популярных способов заработка в Казахстане. При этом доступ к этой деятельности открывается даже без наличия собственного автомобиля: в городах имеется множество таксопарков, предлагающих аренду машин казахстанцам. Однако в процессе пользования арендованным автомобилем казахстанцы могут допустить нарушения и получить штрафы, которые приходят с опозданием и одновременно. В итоге таксисты неожиданно сталкиваются с необходимостью оплаты крупной суммы.
Почему штрафы «опаздывают»
Как отмечает Мейрамбек Абелкасов, председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб, когда водители арендованных автомобилей допускают нарушения на дорогах общего пользования, штраф с автоматических систем поступает на имя автопарка. Затем организация обращается в местный Департамент полиции с заявлением и документами для указания личности нарушителя. В полиции рассматривают запрос и меняют ответственное лицо по нарушению: например, с юридического лица (таксопарка) на физическое (таксиста).
Однако весь этот процесс может занять много времени, что связано с особенностями законодательства. Водитель, который совершил нарушение, уже может не работать в этом таксопарке или для него это будет неожиданной новостью. В результате у него накапливается большое количество штрафов за весь период, когда он пользовался автомобилем.
Административная нагрузка на полицию
В то же время Мейрамбек Абелкасов указывает, что в этом процессе огромная административная нагрузка оказывается и на полицию: нужны кадры и время для проработки всех нарушений.
Решение проблемы: электронные путевые листы
Согласно мнению Мейрамбека Абелкасова, решить вопрос с долгой обработкой штрафов при аренде авто могут электронные путевые листы. Эта информация загружается в базу данных, например, ЕРАП, и происходит интеграция данных. Таким образом, убирается физическая работа с таксопарков и административной практики МВД. Электронный путевой лист — это самое быстрое и эффективное решение проблемы.
Для реализации такого механизма могут понадобиться поправки в Административный кодекс РК. Однако процесс их обсуждения и разработки при необходимости начнётся не ранее осени текущего года в связи с ожидаемым расформированием правительства и проведением Курултая.