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Почему таксисты получают «неожиданные» штрафы на 200−300 тыс. тенге в Казахстане

Водители такси могут арендовать автомобиль и допускать нарушения. Штрафы за это приходят с опозданием. Но процесс планируют автоматизировать для удобного администрирования. Об этом читайте на NUR.KZ.

Такси как способ заработка в Казахстане: проблемы и решения

Такси стало одним из наиболее популярных способов заработка в Казахстане. При этом доступ к этой деятельности открывается даже без наличия собственного автомобиля: в городах имеется множество таксопарков, предлагающих аренду машин казахстанцам. Однако в процессе пользования арендованным автомобилем казахстанцы могут допустить нарушения и получить штрафы, которые приходят с опозданием и одновременно. В итоге таксисты неожиданно сталкиваются с необходимостью оплаты крупной суммы.

Почему штрафы «опаздывают»

Как отмечает Мейрамбек Абелкасов, председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб, когда водители арендованных автомобилей допускают нарушения на дорогах общего пользования, штраф с автоматических систем поступает на имя автопарка. Затем организация обращается в местный Департамент полиции с заявлением и документами для указания личности нарушителя. В полиции рассматривают запрос и меняют ответственное лицо по нарушению: например, с юридического лица (таксопарка) на физическое (таксиста).

Однако весь этот процесс может занять много времени, что связано с особенностями законодательства. Водитель, который совершил нарушение, уже может не работать в этом таксопарке или для него это будет неожиданной новостью. В результате у него накапливается большое количество штрафов за весь период, когда он пользовался автомобилем.

Административная нагрузка на полицию

В то же время Мейрамбек Абелкасов указывает, что в этом процессе огромная административная нагрузка оказывается и на полицию: нужны кадры и время для проработки всех нарушений.

Решение проблемы: электронные путевые листы

Согласно мнению Мейрамбека Абелкасова, решить вопрос с долгой обработкой штрафов при аренде авто могут электронные путевые листы. Эта информация загружается в базу данных, например, ЕРАП, и происходит интеграция данных. Таким образом, убирается физическая работа с таксопарков и административной практики МВД. Электронный путевой лист — это самое быстрое и эффективное решение проблемы.

Для реализации такого механизма могут понадобиться поправки в Административный кодекс РК. Однако процесс их обсуждения и разработки при необходимости начнётся не ранее осени текущего года в связи с ожидаемым расформированием правительства и проведением Курултая.