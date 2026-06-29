Почему таксисты получают «неожиданные» штрафы на 200−300 тыс. тенге в Казахстане

Однако весь этот процесс может занять много времени, что связано с особенностями законодательства. Водитель, который совершил нарушение, уже может не работать в этом таксопарке или для него это будет неожиданной новостью. В результате у него накапливается большое количество штрафов за весь период, когда он пользовался автомобилем.