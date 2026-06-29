Более 5 тысяч жителей края посетили федеральный этап ярмарки трудоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединил 5,3 тысячи соискателей и 400 работодателей, которые представили более 9 тысяч вакансий.
Ярмарка прошла в 16 городских и муниципальных округах. Так, например, в Дудинке ярмарка прошла в чумах на территории Таймырского дома народного творчества.
Флагманская площадка работала в Красноярске. Параллельно в 45 территориях действовала мобильная ярмарка на базе передвижных центров занятости, отмечает пресс-служба регионального агентства труда и занятости населения.
Среди востребованных специальностей — водители, механики, сварщики, инженеры. Уровень зарплат по этим позициям достигает 300 тысяч рублей. В бюджетном секторе врачам предлагают от 130 до 150 тысяч рублей, специалистам в правоохранительных органах и госуправлении — до 130 тысяч.
На ярмарке прошли телемосты с другими регионами. Состоялись собеседования между работодателями края и студентами — уроженцами Красноярского края, которые учатся в Москве и Санкт-Петербурге.
Для родителей с детьми работали игровые площадки с присмотром. Людей старшего поколения на площадке «Сибирское долголетие» консультировали по мерам поддержки и обучали работе с цифровыми сервисами.
Одним из ключевых инструментов помощи стал краевой портал «Vаша Zанятость», разработанный в рамках федерального проекта «Государство для людей». Для молодежи организовали экскурсии на производства и профориентационные туры. Кроме того, в Красноярске состоялась лекция Российского общества «Знание» по теме повышения производительности труда.