Более 5 тысяч жителей края посетили федеральный этап ярмарки трудоустройства

Среди востребованных специальностей — водители, механики, сварщики, инженеры. Уровень зарплат по этим позициям достигает 300 тысяч рублей. В бюджетном секторе врачам предлагают от 130 до 150 тысяч рублей, специалистам в правоохранительных органах и госуправлении — до 130 тысяч.