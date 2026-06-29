В ГД предложили указывать на упаковке, подвергался ли продукт разморозке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением внедрить на упаковке замороженных продуктов специальные индикаторы, которые будут показывать, подвергался ли товар разморозке. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на упаковке отдельных категорий замороженной продукции специальных индикаторов, позволяющих определить факт нарушения температурного режима хранения и возможного размораживания товара», — говорится в обращении.
По мнению Чернышова, в первую очередь такие индикаторы целесообразно использовать для замороженной рыбы, морепродуктов, ягод, овощей и полуфабрикатов, поскольку повторная заморозка может привести к наиболее заметному ухудшению их качества и потребительских свойств.
Парламентарий отметил, что покупатели нередко обнаруживают внутри упаковки слипшиеся пельмени, ягоды, овощи или рыбу, покрытые большим количеством льда, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения, частичной разморозке и повторной заморозке продукции. При этом потребитель не может объективно проверить, соблюдался ли температурный режим на пути товара от производителя до магазина.
Как считает вице-спикер Госдумы, предлагаемая мера поможет покупателям понять, нарушались ли условия хранения продукции, а также повысит ответственность участников рынка за соблюдение условий хранения и перевозки товаров.