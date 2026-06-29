В ГД предложили указывать на упаковке, подвергался ли продукт разморозке

Парламентарий отметил, что покупатели нередко обнаруживают внутри упаковки слипшиеся пельмени, ягоды, овощи или рыбу, покрытые большим количеством льда, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения, частичной разморозке и повторной заморозке продукции. При этом потребитель не может объективно проверить, соблюдался ли температурный режим на пути товара от производителя до магазина.