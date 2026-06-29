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В Новосибирске на Выборной загорелся Renault Logan

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС, никто не пострадал.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на улице Выборной во время движения загорелся Renault Logan. Как сообщили в паблике АСТ-54 Black, очевидцы пытались потушить пламя своими огнетушителями, но смогли только сдержать огонь. Полностью пожар потушили уже прибывшие сотрудники МЧС.

В паблике уточнили: «По словам автора видео, в результате происшествия никто не пострадал».

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