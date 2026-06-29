Регион представят действующий депутат Государственной думы РФ Максим Иванов, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук и депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Булкова. Все они были утверждены во время съезда партии. А лидером дальневосточного списка «единороссов» стал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, кандидатам в случае избрания предстоит отстаивать интересы Хабаровского края в столице, привлекать финансовые средства на развитие региона, а также работать на повышение качества жизни граждан, строительство социальных объектов, поддержку семей с детьми и участников СВО. «Большое подспорье в этой работе — решение “Единой России” о списании долгов нашему региону, которое поддержал президент РФ Владимир Путин. Высвободившиеся средства мы как раз направим на школы, детсады, больницы, дороги и благоустройство общественных пространств», — заявил Дмитрий Демешин.
«Единая Россия» выдвинула трех человек от Хабаровского края на выборы в Госдуму РФ
Регион представят действующий депутат Государственной думы РФ Максим Иванов, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук и депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Булкова. Все они были утверждены во время съезда партии. А лидером дальневосточного списка «единороссов» стал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, кандидатам в случае избрания предстоит.
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