Приоритет — своим: Правительство может расширить нацрежим ещё на три категории стройматериалов

Предлагаемый механизм предполагает изменение порядка отбора поставщиков. Приоритет при проведении закупок смогут получить товары, произведённые в России, а также в государствах Евразийского экономического союза. По данным Минфина, по итогам 2025 года российская продукция обеспечила 65% общего стоимостного объёма закупок для государственных нужд. Параллельно продолжается корректировка правил, по которым определяется и подтверждается происхождение товаров.
При этом зависимость отрасли стройматериалов от зарубежных поставок остаётся низкой. В Минпромторге ранее оценивали долю импорта менее чем в 4%, уточняя, что иностранная продукция сосредоточена главным образом в премиальном сегменте и узкоспециализированных категориях.
Инициатива обсуждается в период ухудшения ситуации в отрасли. Выпуск строительных материалов уже сократился на 8,3%, что специалисты связывают с уменьшением объёмов строительства и снижением спроса. Согласно рисковому варианту совместного прогноза Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году производство может уменьшиться ещё на 22%.
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