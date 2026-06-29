Приоритет — своим: Правительство может расширить нацрежим ещё на три категории стройматериалов

Инициатива обсуждается в период ухудшения ситуации в отрасли. Выпуск строительных материалов уже сократился на 8,3%, что специалисты связывают с уменьшением объёмов строительства и снижением спроса. Согласно рисковому варианту совместного прогноза Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году производство может уменьшиться ещё на 22%.