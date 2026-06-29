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Приоритет — своим: Правительство может расширить нацрежим ещё на три категории стройматериалов

Кабмин РФ рассматривает расширение нацрежима в системе государственных закупок. Новые правила могут затронуть гранитную, стекольную и керамическую продукцию, которую приобретают государственные учреждения, госкорпорации и компании с госучастием, сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

Предлагаемый механизм предполагает изменение порядка отбора поставщиков. Приоритет при проведении закупок смогут получить товары, произведённые в России, а также в государствах Евразийского экономического союза. По данным Минфина, по итогам 2025 года российская продукция обеспечила 65% общего стоимостного объёма закупок для государственных нужд. Параллельно продолжается корректировка правил, по которым определяется и подтверждается происхождение товаров.

При этом зависимость отрасли стройматериалов от зарубежных поставок остаётся низкой. В Минпромторге ранее оценивали долю импорта менее чем в 4%, уточняя, что иностранная продукция сосредоточена главным образом в премиальном сегменте и узкоспециализированных категориях.

Инициатива обсуждается в период ухудшения ситуации в отрасли. Выпуск строительных материалов уже сократился на 8,3%, что специалисты связывают с уменьшением объёмов строительства и снижением спроса. Согласно рисковому варианту совместного прогноза Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году производство может уменьшиться ещё на 22%.

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