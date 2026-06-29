Названы регионы России, где пенсии работающих выше 35 тысяч рублей

По данным Соцфонда, жители Чукотского автономного округа в мае 2026 года получали в среднем 39 383 рубля. В НАО средний размер выплат составил 35 902 рубля. При этом общероссийский средний показатель пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров в мае 2026 года находился на уровне 23 721 рубля.