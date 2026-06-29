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Названы регионы России, где пенсии работающих выше 35 тысяч рублей

Средняя пенсия работающих граждан превысила 35 тысяч рублей в двух субъектах Российской Федерации — на Чукотке и в Ненецком автономном округе. К такому выводу пришёл ТАСС, изучив данные Социального фонда за май 2026 года.

По данным Соцфонда, жители Чукотского автономного округа в мае 2026 года получали в среднем 39 383 рубля. В НАО средний размер выплат составил 35 902 рубля. При этом общероссийский средний показатель пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров в мае 2026 года находился на уровне 23 721 рубля.

Ранее экономист раскрыл сумму дохода, необходимую для получения максимальных пенсионных баллов. По его расчётам, для накопления 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов за год требуется ежемесячная зарплата в 248 250 рублей.

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