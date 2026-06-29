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На Камчатке горит две тысячи гектаров леса

Площадь природного пожара на Камчатке превысила 2000 га.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке бушует природный пожар, площадь которого составляет более 2000 га. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

«Всего в работах задействованы около 55 человек. Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 2 100 га», — сказано в релизе.

Сообщается, что в ряде округов установлен особый противопожарный режим. В то же время возгорание не несёт угрозы для населённых пунктов.

Тем временем под Ялтой потушили лесной пожар в районе Ай-Петри. Он был ликвидирован 28 июня.

Отчего в России горят леса, кто в этом виноват и что нужно сделать, вместе с экспертами разбираемся здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что более сорока лесных пожаров ликвидировали в Томской области с начала недели. Новые очаги провоцирует грозовая активность.

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