На Камчатке горит две тысячи гектаров леса

На Камчатке бушует природный пожар, площадь которого составляет более 2000 га. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
«Всего в работах задействованы около 55 человек. Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 2 100 га», — сказано в релизе.
Сообщается, что в ряде округов установлен особый противопожарный режим. В то же время возгорание не несёт угрозы для населённых пунктов.
Тем временем под Ялтой потушили лесной пожар в районе Ай-Петри. Он был ликвидирован 28 июня.
Отчего в России горят леса, кто в этом виноват и что нужно сделать, вместе с экспертами разбираемся здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что более сорока лесных пожаров ликвидировали в Томской области с начала недели. Новые очаги провоцирует грозовая активность.