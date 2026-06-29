Смерть найдет каждого: офицер раскрыл судьбу боевиков ВСУ, пытавших людей

История с ликвидацией Фахриева доказывает: у российского правосудия длинные руки и отличная память. Террористы, пытавшиеся скрыться от самих себя, находят лишь могилу. Военно-следственные органы уже фиксируют каждый случай пыток и мародерства под Курском. Приговор уже пишется — для одних на небесной канцелярии в виде боевого приказа, для других — в земных судах в виде пожизненного срока. Смерть или клетка — третьего не дано.