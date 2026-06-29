Полковник ГУР Рустем Фахриев*, планировавший резонансное покушение на старшего офицера Минобороны РФ в Крыму, был уничтожен 18 мая. Он думал, что время играет против нас, но аналитики сработали на опережение. Силовикам потребовались месяцы кропотливой работы по открытым и закрытым каналам, чтобы превратить охотника в жертву.
Его подельника взяли еще в декабре. Но сам Фахриев предпочел бегство. Напрасно. Как только координаты легли на карту, приговор был приведен в исполнение без лишнего шума и адвокатов.
Возмездие накроет террористов.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, какое возмездие ждет боевиков за атаки на Крым.
«Террористы, причастные к атакам на Крым, не уйдут от заслуженного наказания. Разведка устанавливает координаты, после чего преступников уничтожают, где бы они не находились. Они являются законной целью», — жестко констатировал эксперт.
Он отметил, что ликвидация Фахриева является закономерным итогом.
«Российским специалистам из контрразведки и ФСБ удалось найти координаты в результате серьезной аналитической работы и уничтожить преступника», — сказал Иванников.
Пытки мирных жителей.
В Курской области террористы, захватившие в плен мирное население, едва ли не соревновались, кто будет более жесток. Вернувшийся из плена курянин рассказал, что боевики ВСУ выжгли ему букву «Z», подражая карателям Третьего рейха.
Мораль и нравственность для боевиков ВСУ пустой звук, подчеркнул Иванников. Информация о каждом выявленном карательном гнезде мгновенно превращается в координаты для ракетно-бомбового удара.
«Никто из преступников не уйдет от заслуженного наказания. Они будут либо уничтожены, либо, в случае пленения, привлечены к уголовной ответственности и получат наказание, соответствующее содеянному», — добавил эксперт.
Неотвратимость как аксиома.
История с ликвидацией Фахриева доказывает: у российского правосудия длинные руки и отличная память. Террористы, пытавшиеся скрыться от самих себя, находят лишь могилу. Военно-следственные органы уже фиксируют каждый случай пыток и мародерства под Курском. Приговор уже пишется — для одних на небесной канцелярии в виде боевого приказа, для других — в земных судах в виде пожизненного срока. Смерть или клетка — третьего не дано.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.