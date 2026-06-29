«СКА-Хабаровск» пополнили вратарь Михаил Штепа и хавбек Александр Мухин

ФК «СКА-Хабаровск» продолжает формировать команду на сезон 2026/27. Клуб накануне подписал двухлетний контракт с 24-летним центральным полузащитником Александром Мухиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прошедший сезон хавбек играл за армейский клуб на условиях аренды. Тогда права на футболиста принадлежали «Ростову». Однако теперь он пришел в Хабаровск как свободный агент.
Александр пополнил «Ростов» в 2020 году. Уже в 2022-м дебютировал в РПЛ. Ранее провел 21 матч за юношескую сборную России.
В состав «СКА-Хабаровск» перешел и 23-летний голкипер Михаил Штепа. Контракт подписали по схеме 2+1, с возможностью продления двухлетнего договора еще на один сезон. Будучи воспитанником ФК «Краснодар», выступал за команды в молодежной, второй и первой лигах.
— Всего на уровне Первой лиги провел 63 игры, в 16 из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности, — добавили в «СКА-Хабаровск».
Про данным информированных источников, на этой неделе ожидается подписание красно-синими контракта с 25-летним воспитанником «Спартака» Дмитрием Маркитесовым. Центральный полузащитник покинул московскую «Родину» в связи с завершением контракта. В сезоне 2025/26 Дмитрий Маркитесов, сыграв за первую команду клуба один матч, забил один гол. Уже в составе «Родины-2» он провел 29 встреч, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи.
Также Дмитрий Маркитесов играл за сборную России в юношеских составах Ю-16 лет, Ю-17 лет и Ю-18 лет. По данным Transfermarkt, цена центрального полузащитника на данный момент достигает 225 тысяч евро.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что армейский клуб покидает вратарь Ислам Имамов. Как позже стало известно, воспитанник Санкт-Петербургского «Ижорца» подписал контракт с ФК «Пари Нижний Новгород» по схеме 1+1.