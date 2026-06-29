«СКА-Хабаровск» пополнили вратарь Михаил Штепа и хавбек Александр Мухин

Про данным информированных источников, на этой неделе ожидается подписание красно-синими контракта с 25-летним воспитанником «Спартака» Дмитрием Маркитесовым. Центральный полузащитник покинул московскую «Родину» в связи с завершением контракта. В сезоне 2025/26 Дмитрий Маркитесов, сыграв за первую команду клуба один матч, забил один гол. Уже в составе «Родины-2» он провел 29 встреч, забив 2 гола и отдав 3 голевые передачи.