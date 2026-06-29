Стало известно, существует ли безопасная доза алкоголя

Дозы алкоголя, которая была бы безопасна для здоровья человека, не существует. Об этом напомнила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
«Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — сказала Дроздова РИА Новости.
Эксперт перечислила основные риски, которые несёт употребление спиртного. По её словам, первой страдает сердечно-сосудистая система. Алкоголь повышает артериальное давление и оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу.
Также алкоголь является канцерогеном и увеличивает риск возникновения онкологии. Кроме того, спиртное вредит печени, нервной системе, ЖКТ.
Тем временем судмедэксперты раскрыли пугающую правду: дети из пьющих семей могут начать пить уже в два-три года, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками.
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