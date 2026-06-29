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Стало известно, существует ли безопасная доза алкоголя

Врач Дроздова: безопасных доз алкоголя не существует.

Источник: Комсомольская правда

Дозы алкоголя, которая была бы безопасна для здоровья человека, не существует. Об этом напомнила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — сказала Дроздова РИА Новости.

Эксперт перечислила основные риски, которые несёт употребление спиртного. По её словам, первой страдает сердечно-сосудистая система. Алкоголь повышает артериальное давление и оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу.

Также алкоголь является канцерогеном и увеличивает риск возникновения онкологии. Кроме того, спиртное вредит печени, нервной системе, ЖКТ.

Тем временем судмедэксперты раскрыли пугающую правду: дети из пьющих семей могут начать пить уже в два-три года, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками.

Все подробности о том, как действует алкоголь на организм человека, как избежать вредного влияния «зеленого змия», какие меры принимает государство и как себя вести каждому из нас, собраны здесь на KP.RU.