Харьков сотрясла серия ударов, ВСУ в панике: главная новость СВО 29 июня

«Харьков довольно крупный промышленный город. На его территории расположено огромное количество промзон, в которых могут укрывать бронетехнику, хранить вооружение и боеприпасы. В советские годы на территории Харькова все строилось с расчетом на двойное назначение. Поэтому там большое количество складских помещений, где можно спрятать технику», — пояснил эксперт.