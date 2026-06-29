Харьков сотрясла серия ударов, ВСУ в панике: главная новость СВО 29 июня

В Харькове прогремела серия мощных взрывов. На фото, опубликованных в сети, заметны гигантские клубы дыма.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, что могло стать целью удара.
Напомним, о мощных взрывах в Харькове сообщила местная администрация. Предварительно, удары были нанесены по объекту ВСУ в Шевченковском районе. Кроме того, ряд ударов был зафиксирован на объектах ВСУ в окрестностях города. Предварительно, удар наносился с помощью FPV-дронов.
«Харьков довольно крупный промышленный город. На его территории расположено огромное количество промзон, в которых могут укрывать бронетехнику, хранить вооружение и боеприпасы. В советские годы на территории Харькова все строилось с расчетом на двойное назначение. Поэтому там большое количество складских помещений, где можно спрятать технику», — пояснил эксперт.
Марочко добавил, что Шевченковский район, по которому пришелся удар, является одним из старейших в городе.
«В этом районе как раз могло находиться все то, что я перечислил выше. Если прогремела серия взрывов, были повторные детонации, значит наши военные хорошо попали по складу ВСУ», — добавил специалист.
Околовоенные Telegram-каналы сообщили в Харьковской области за сутки было нанесено не менее трех ударов «Искандером», шесть ударов УМПК, три удара из РСЗО и минимум 49 ударов беспилотниками.
Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали командный пункт пограничников в Харьковской области: уничтожены начальник отделения и десять офицеров ВСУ. Они готовили теракты против РФ.
Эксперт в эксклюзивной беседе рассказал, чем опасны эти боевики.