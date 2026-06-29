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Красноярский свинокомплекс отправил в Монголию 18 тонн грудинки

Это первая в 2026 году партия свинины, отправленная в Монголию.

Специалисты Россельхознадзора 24 июня проверили и оформили ветеринарные документы на партию свиной грудинки весом около 18 тонн, произведённой на красноярском предприятии. Продукция направляется на экспорт в Монголию.

Как рассказали в управлении, лабораторные исследования, проведённые в красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили соответствие свинины ветеринарно-санитарным требованиям страны-получателя. При погрузке нарушений не выявлено.

Это первая в 2026 году партия свинины, отправленная из региона в Монголию.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске в абрикосах и капусте из Китая нашли опасных вредителей.