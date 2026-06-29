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Четыре пингвина из Владивостока отправились покорять Оренбург

В аэропорту Владивостока Россельхознадзор проводил в дорогу необычных пассажиров — четырёх пингвинов Гумбольдта. Среди них два самца (2 года и 1 год) и две самки (3,5 года и 2 года). До этого птицы жили в Приморском океанариуме, а теперь отправляются в новый дом — океанариум Оренбурга. Перед дорогой пингвинов тщательно подготовили: сделали необходимые прививки, провели.

В аэропорту Владивостока Россельхознадзор проводил в дорогу необычных пассажиров — четырёх пингвинов Гумбольдта. Среди них два самца (2 года и 1 год) и две самки (3,5 года и 2 года). До этого птицы жили в Приморском океанариуме, а теперь отправляются в новый дом — океанариум Оренбурга. Перед дорогой пингвинов тщательно подготовили: сделали необходимые прививки, провели ветеринарный осмотр и обработку. Специалисты подтвердили — все птицы здоровы и хорошо перенесли процедуры. Пингвины благополучно отправлены в Оренбург.