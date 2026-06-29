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В Забайкалье Lexus улетел в кювет: двое погибли, шестеро в больнице

Утром 29 июня в Хилокском округе Забайкальского края перевернулся автомобиль Lexus, в салоне которого находились восемь человек. В результате два человека погибли, шестеро пострадали. О трагедии сообщила региональная Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

Последствия ДТП с двумя погибшими в Забайкалье. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья.

По предварительным данным, водитель иномарки потерял контроль над дорогой. Машина на скорости вылетела с трассы в кювет и перевернулась. От полученных травм два человека скончались на месте аварии.

Ещё шестерых участников поездки доставили в медицинское учреждение. Информация о тяжести их состояния уточняется. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.

Авария произошла ранним утром, в 07:15 по местному времени. На месте работают оперативные службы. Правоохранители устанавливают точную причину, по которой водитель не справился с управлением.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.