В Забайкалье Lexus улетел в кювет: двое погибли, шестеро в больнице

Последствия ДТП с двумя погибшими в Забайкалье. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья.
По предварительным данным, водитель иномарки потерял контроль над дорогой. Машина на скорости вылетела с трассы в кювет и перевернулась. От полученных травм два человека скончались на месте аварии.
Ещё шестерых участников поездки доставили в медицинское учреждение. Информация о тяжести их состояния уточняется. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.
Авария произошла ранним утром, в 07:15 по местному времени. На месте работают оперативные службы. Правоохранители устанавливают точную причину, по которой водитель не справился с управлением.
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