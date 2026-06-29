Кожемяко: акулы в Приморье не опасны для людей

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал участившиеся случаи появления акул в прибрежных водах. По его словам, угрозы для людей хищники не представляют, а власти готовы обеспечить безопасность на пляжах.
«Сельдевые акулы были в Приморье всегда и пока никого не покусали», — заявил Кожемяко в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Акул-мако, которых тоже замечают у берегов, в основном видят рыбаки. Губернатор подчеркнул, что власти готовы к наплыву туристов, а места массового отдыха детей при необходимости оградят.
В последнее время акул видели в районе Фокино, острова Путятина, бухты Тихой и мыса Тобизина. 27 июня хищницу заметили в нескольких десятках метров от берега в популярной бухте Триозерье.
Специалисты ТИНРО отмечают: чаще всего морских хищников встречают в Уссурийском заливе, у островов южнее Русского, возле архипелага Императрицы Евгении, а также в бухтах Соболь и Тихая. Учёные объясняют это массовым заходом кормовой рыбы. Явление временное: по мере миграции косяков на север акулы также покинут приморские воды.
Встречи с акулами в Приморье летом — не редкость, но паниковать рано. Учёные и власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: не купаться в сумерках, не заплывать далеко от берега и следить за предупреждениями спасателей. Официальных запретов на купание пока не вводилось.