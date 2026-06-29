Кожемяко: акулы в Приморье не опасны для людей

Встречи с акулами в Приморье летом — не редкость, но паниковать рано. Учёные и власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: не купаться в сумерках, не заплывать далеко от берега и следить за предупреждениями спасателей. Официальных запретов на купание пока не вводилось.