Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в июле

Россиянам напомнили о расписании работы и отдыха в июле. При пятидневном графике в июле насчитывается 23 трудовых дня и 8 выходных. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», — сказала Долотина для РИА Новости.
В июле красных дней календаря нет, в связи с чем дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.
В июле 2026 года выходные дни приходятся на все субботы и воскресенья: 4−5, 11−12, 18−19 и 25−26 июля. Так, россиян при пятидневной рабочей неделе ждут четыре полноценных уикенда.
По числу рабочих дней июль входит в число самых насыщенных месяцев года наряду с октябрем и декабрем. В отличие от января или мая, на которые приходятся продолжительные праздничные периоды, рабочих дней здесь значительно больше.
Несмотря на отсутствие официальных праздничных дат, июль остается одним из самых востребованных месяцев для отпуска. С точки зрения финансовых расчетов, июль считается нейтральным и нередко более выгодным для отпуска, чем январь или май: в нем много рабочих дней и нет продолжительных праздничных блоков, что положительно сказывается на сумме отпускных.
Напомним, что выгода от отпуска напрямую зависит от того, насколько существенной будет потеря в зарплате за дни отдыха. Поэтому осенние месяцы оказываются выгоднее августа и июня, а июль лишь незначительно опережает осень.
KP.RU в свою очередь узнал о планах россиян на отпуск. Почти треть россиян (28%) летом никуда не поедут — будут отдыхать дома. По 15% отправятся на российские курорты или на дачу. Еще 12% — по соседним городам, а 9% — за рубеж. У 18% отпуск этим летом вообще не запланирован, они отдохнут осенью или зимой.
В 2027 году россиянам предстоит пять рабочих недель, состоящих из четырех дней, а одна неделя будет шестидневной. Сокращенные недели придутся на периоды: 9−12 марта, 4−7 мая, 11−14 мая, 15−18 июня и 27−30 декабря.