Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в июле

KP.RU в свою очередь узнал о планах россиян на отпуск. Почти треть россиян (28%) летом никуда не поедут — будут отдыхать дома. По 15% отправятся на российские курорты или на дачу. Еще 12% — по соседним городам, а 9% — за рубеж. У 18% отпуск этим летом вообще не запланирован, они отдохнут осенью или зимой.