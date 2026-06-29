Строительство «Дальневосточного квартала» началось в Хабаровске

Новый микрорайон появится на месте бывшего аэродрома ДОСААФ на Втором Хабаровске, в районе улиц Промывочной и Аэродромной. Уже к концу этого года там построят «коробки» первых двух 24-этажных жилых домов, а введут в эксплуатацию их в следующем году. Площадь «Дальневосточного квартала» составит 128 гектаров. На этом участке построят от 700 до 800 квадратных метров жилья, а также семь детских садов на 2 040 мест, три школы на 3 400 мест и одну поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену. Кроме того, в ходе реализации проекта построят новую транспортную и инженерную инфраструктуру — на это регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 5,9 млрд рублей. Деньги потратят на технологическое присоединение домов и социальных объектов к централизованным системам электро- и теплоснабжения, на строительство водопроводной линии и новых дорог в районе бывшего аэродрома ДОСААФ. Специалисты уже «заковали» речку Черная, мешавшую возведению микрорайона, в коллектор. Отметим, что возведением всей транспортной и инженерной инфраструктуры для «Дальневосточного квартала» займется государственное акционерное общество «ЗАСТРОЙЩИК.27». Компания синхронизирует график своих работ с коллегами, которые будут строить жилые и социальные объекты. Часть из перечисленных выше мероприятий планируется завершить уже в конце 2027 года. А сам «Дальневосточный квартал» будут строить в несколько этапов. На первом из них планируется возвести 312 тысяч «квадратов» жилья, треть из которых (около 93,5 тысяч квадратных метров) передадут правительству Хабаровского края под социальные нужды.