Новый микрорайон появится на месте бывшего аэродрома ДОСААФ на Втором Хабаровске, в районе улиц Промывочной и Аэродромной. Уже к концу этого года там построят «коробки» первых двух 24-этажных жилых домов, а введут в эксплуатацию их в следующем году. Площадь «Дальневосточного квартала» составит 128 гектаров. На этом участке построят от 700 до 800 квадратных метров жилья, а также семь детских садов на 2 040 мест, три школы на 3 400 мест и одну поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену. Кроме того, в ходе реализации проекта построят новую транспортную и инженерную инфраструктуру — на это регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 5,9 млрд рублей. Деньги потратят на технологическое присоединение домов и социальных объектов к централизованным системам электро- и теплоснабжения, на строительство водопроводной линии и новых дорог в районе бывшего аэродрома ДОСААФ. Специалисты уже «заковали» речку Черная, мешавшую возведению микрорайона, в коллектор. Отметим, что возведением всей транспортной и инженерной инфраструктуры для «Дальневосточного квартала» займется государственное акционерное общество «ЗАСТРОЙЩИК.27». Компания синхронизирует график своих работ с коллегами, которые будут строить жилые и социальные объекты. Часть из перечисленных выше мероприятий планируется завершить уже в конце 2027 года. А сам «Дальневосточный квартал» будут строить в несколько этапов. На первом из них планируется возвести 312 тысяч «квадратов» жилья, треть из которых (около 93,5 тысяч квадратных метров) передадут правительству Хабаровского края под социальные нужды.
Строительство «Дальневосточного квартала» началось в Хабаровске
Новый микрорайон появится на месте бывшего аэродрома ДОСААФ на Втором Хабаровске, в районе улиц Промывочной и Аэродромной. Уже к концу этого года там построят «коробки» первых двух 24-этажных жилых домов, а введут в эксплуатацию их в следующем году. Площадь «Дальневосточного квартала» составит 128 гектаров. На этом участке построят от 700 до 800 квадратных метров жилья.
6фотографий