Тело утонувшего 9-летнего мальчика найдено в водохранилище в Хорольском округе

Ребенок утонул днем 28 июня во время купания на надувном матрасе в водохранилище у поселка Ярославского. На место происшествия были направлены водолазы МЧС России. Вчерашний поиск результатов не дал. Сегодня тело ребенка было обнаружено в 100 метрах от берега на глубине около 3 метров.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше