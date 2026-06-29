Из Красноярского края в Монголию отправили почти 20 тонн свиной грудинки

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили и оформили ветеринарные документы на партию свиной грудинки общим весом порядка 18 тонн. Ее произвели на одном из красноярских свинокомплексов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, грудинка предназначена для экспорта в Монголию. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Это первая в 2026 году партия свинины, отправленная из Красноярского края в Монголию. Читайте также: В Красноярске пресечён ввоз заражённой пекинской капусты и нектаринов из Китая В Красноярске остановили ввоз зараженных капусты и манго из Китая Из Красноярска в Монголию отправили почти 8 тонн мороженого Более 25 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска С начала года в Красноярском крае у собственников изъяли более 150 гектаров сельхозземель В Красноярский край из Краснодарского привезли больше 54 тысяч цветов С начала года в Красноярский край привезли почти 65 тысяч тонн овощей и фруктов.