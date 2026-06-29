Смотрим, как выпускники блистали в «Платинум Арене» 2026 в Хабаровске: фото

Традиционно в конце июня «Платинум Арена» принимала главных героев лета — выпускников Хабаровска 2026. 27 июня здесь собралось свыше четырех тысяч тех, кто в этот вечер прощался с детством, чтобы шагнуть во взрослую жизнь. Площадь перед спортивным комплексом утопала в море нарядов, улыбок и разноцветных шаров в цветах российского триколора. Школы сбивались в кружки — кто-то обнимал классного руководителя, кто-то смеялся сквозь слезы, кто-то просто ловил последние мгновения школьной поры. Каждые три минуты ведущие объявляли новое учебное заведение, и выпускники, словно голливудские звезды, поднимались по главной лестнице под аплодисменты и вспышки камер. А затем началось самое яркое — танцы, музыка, эмоции. Местные группы «МунКейк», «Вишневый коктейль» и VITA зажигали так, что зал не смолкал до самого финала. В этот вечер вспоминали школьные уроки и контрольные, первые влюбленности и звонки на перемену, смешные истории и важные открытия. Смотрим на самые яркие моменты выпускного бала 2026 в Хабаровске.