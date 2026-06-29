Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова обнаружили мертвым

Командир 154-й механизированной бригады украинской армии Владимир Кононников обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба командования «Юг» Сухопутных войск ВCУ.
— Обстоятельства смерти офицера выясняются. По предварительной информации, признаков насилия выявлено не было, — уточнили в заявлении, размещенном в одной из социальных сетей.
Национальная полиция Украины, в свою очередь, тоже опубликовала сообщение о расследовании гибели офицера в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, не уточняя его имени и фамилии.
По данным правоохранительных органов, командира одной из воинских частей обнаружили с огнестрельным ранением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, передает ТАСС.
До этого экс-продюсер и водитель телеканала ABC News Максим Осередчук, мобилизованный в Вооруженные силы Украины, также погиб в зоне боевых действий.
Кроме того, 10 апреля в СМИ сообщили, что украинский режиссер Игорь Малахов, который числился пропавшим, погиб у Авдеевки. Его личность была установлена с помощью ДНК-анализа.