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Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова обнаружили мертвым

Командир 154-й механизированной бригады украинской армии Владимир Кононников обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба командования «Юг» Сухопутных войск ВCУ.

Командир 154-й механизированной бригады украинской армии Владимир Кононников обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба командования «Юг» Сухопутных войск ВCУ.

— Обстоятельства смерти офицера выясняются. По предварительной информации, признаков насилия выявлено не было, — уточнили в заявлении, размещенном в одной из социальных сетей.

Национальная полиция Украины, в свою очередь, тоже опубликовала сообщение о расследовании гибели офицера в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, не уточняя его имени и фамилии.

По данным правоохранительных органов, командира одной из воинских частей обнаружили с огнестрельным ранением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, передает ТАСС.

До этого экс-продюсер и водитель телеканала ABC News Максим Осередчук, мобилизованный в Вооруженные силы Украины, также погиб в зоне боевых действий.

Кроме того, 10 апреля в СМИ сообщили, что украинский режиссер Игорь Малахов, который числился пропавшим, погиб у Авдеевки. Его личность была установлена с помощью ДНК-анализа.