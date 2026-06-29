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В Красноярске продают бывший асфальтобетонный завод за 362 миллиона

Производственную площадку продают вместе с оборудованием и землей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске продают бывший асфальтобетонный завод, расположенный в Свердловском районе, на улице Лесопильщиков. Это целый производственный комплекс, на торги выставлены не только строения (цеха, административные здания, склады, компрессорная), но и все оборудование, а также земельный участок общей площадью 5 га.

Имущество находится в залоге у банка, судя по всему, владелец не смог рассчитаться за полученный кредит и завод перешел к кредитной организации, которая и решила от него избавиться, вернув свои активы.

Аукцион пройдет в открытом режиме, принять участие в нем может любой желающий, но нужно будет внести задаток в размере 36,2 миллиона. Начальная цена лота составляет 362 миллиона рублей. Каждый шаг аукциона составляет 18,1 миллиона.