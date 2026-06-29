Две пары из Хабаровского края поженятся на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Во время мероприятия более чем 100 пар со всей страны одновременно свяжут себя узами брака. Масштабное событие состоится в День семьи, любви и верности — 8 июля в Москве, в Национальном центре «Россия». Среди пар из Хабаровского края, которые поженятся на фестивале — Кирилл Ганзвинт и Дарья Данилова. Жених — ветеран СВО, встретил свою будущую жену в торговом центре и пригласил ее на кофе, а уже через полгода сделал предложение. Также на фестивале поженятся Сергей Павлов и Дарья Бунчук — их познакомили общие друзья. В первый день фестиваля, 8 июля, пройдет масштабная свадебная церемония, во время которой сочетают браком влюбленных со всей страны. Состоится передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодоженам передадут частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день фестиваля, который пройдет 9 июля, молодоженов ждут гастрономическая и музыкальная программа, а также просветительские лекции.