Перерывы в трансляции теле- и радиоканалов возможны в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждают о возможных отключениях сигнала на этой неделе. Теле- и радиосигнал будут работать с перебоями в четырёх населённых пунктах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
График кратковременных отключений телерадиосигнала 29 июня — 5 июля:
01 июля.
Новокуровка, Хабаровский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
02 июля.
Победа, Хабаровский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
30 июня.
Чегдомын, Верхнебуреинский район с 08 до 16:00.
Восток России СВ.
30 июня.
Южный, район имени Лазо с 11:00 до 17: 00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).