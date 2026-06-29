Перерывы в трансляции теле- и радиоканалов возможны в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждают о возможных отключениях сигнала на этой неделе. Теле- и радиосигнал будут работать с перебоями в четырёх населённых пунктах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».