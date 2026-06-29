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Перерывы в трансляции теле- и радиоканалов возможны в Хабаровском крае

Эфир может замолчать в четырёх населённых пунктах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждают о возможных отключениях сигнала на этой неделе. Теле- и радиосигнал будут работать с перебоями в четырёх населённых пунктах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

График кратковременных отключений телерадиосигнала 29 июня — 5 июля:

01 июля.

Новокуровка, Хабаровский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

02 июля.

Победа, Хабаровский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

30 июня.

Чегдомын, Верхнебуреинский район с 08 до 16:00.

Восток России СВ.

30 июня.

Южный, район имени Лазо с 11:00 до 17: 00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).