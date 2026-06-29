Врач Дроздова: Безопасной для человека дозы алкоголя не существует

Безопасной для здоровья человека дозы алкоголя не существует. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
— Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого, — уточнила эксперт.
Специалист также добавила, что алкоголь оказывает влияние на весь организм, однако сердечно-сосудистая система страдает одной из первых.
Спиртные напитки повышают артериальное давление, оказывают токсическое действие на сердечную мышцу и нарушают электрическую проводимость сердца.
— Показательный пример — фибрилляция предсердий. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на восемь процентов, — цитирует Дроздову РИА Новости.
Академик РАН Лео Бокерия, в свою очередь, заявил, что историю про то, что бокал красного в день улучшает работу кровеносных сосудов, выдумали те, кто «любит выпить, либо производители вина».
Традиционный летний напиток квас тоже может стать причиной опьянения и даже привести к тяжелому отравлению, предупредил специалист из Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.