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Врач Дроздова: Безопасной для человека дозы алкоголя не существует

Безопасной для здоровья человека дозы алкоголя не существует. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Безопасной для здоровья человека дозы алкоголя не существует. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

— Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого, — уточнила эксперт.

Специалист также добавила, что алкоголь оказывает влияние на весь организм, однако сердечно-сосудистая система страдает одной из первых.

Спиртные напитки повышают артериальное давление, оказывают токсическое действие на сердечную мышцу и нарушают электрическую проводимость сердца.

— Показательный пример — фибрилляция предсердий. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на восемь процентов, — цитирует Дроздову РИА Новости.

Академик РАН Лео Бокерия, в свою очередь, заявил, что историю про то, что бокал красного в день улучшает работу кровеносных сосудов, выдумали те, кто «любит выпить, либо производители вина».

Традиционный летний напиток квас тоже может стать причиной опьянения и даже привести к тяжелому отравлению, предупредил специалист из Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.