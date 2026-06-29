10 автомобилей столкнулись на Пограничников в Красноярске

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу грузовику КамАЗ под управлением 47-летнего мужчины. После столкновения в аварию оказались вовлечены еще восемь автомобилей, припаркованных в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».