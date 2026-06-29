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10 автомобилей столкнулись на Пограничников в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу на улице Пограничников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу на улице Пограничников.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу грузовику КамАЗ под управлением 47-летнего мужчины. После столкновения в аварию оказались вовлечены еще восемь автомобилей, припаркованных в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».

По информации Госавтоинспекции, водители Mitsubishi и КамАЗа были трезвы. В результате происшествия никто не пострадал.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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