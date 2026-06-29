Внезапная кома в Китае: раскрыта причина смерти 21-летней модели из РФ

«Многие живут с аневризмами и не знают, что они у них есть. Аневризмы бывают небольшие, бывают большие. Человек не знает этого. Знаете, человек смертен и внезапно смертен. Это тот случай, когда смерть может произойти внезапно. Бывает, что человек здоров, но у него аневризма где-то в глубине мозга, о которой он не знает», — мрачно констатировал Новоселов.