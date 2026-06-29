Внезапная кома в Китае: раскрыта причина смерти 21-летней модели из РФ

Диана Галина родилась в Новосибирске, но родным домом для неё всегда был небольшой Заринск в Алтайском крае. Несмотря на провинциальные корни, амбиции вели её далеко за пределы России. К своим 21 годам она уже успела поработать в Нью-Йорке и Милане, а в Париже заключить контракты, о которых мечтают тысячи начинающих моделей. Барнаульское агентство «Стиль», открывшее миру новое имя, гордилось успехами воспитанницы.
Казалось, впереди только яркие проекты. Очередной международный контракт привел Диану в Пекин. 25 февраля 2025 года должно было стать началом нового этапа: накануне девушка с радостью рассказывала маме по телефону о двух новых выгодных предложениях. Но утро перечеркнуло все планы. Диану нашли без сознания в ванной комнате. Жизнь, летевшая на взлет, в один миг остановилась.
Два месяца в коме: Пекин — Благовещенск — Заринск.
Китайские врачи поставили неутешительный диагноз: разрыв врожденной аневризмы головного мозга. За жизнь русской модели боролись лучшие специалисты пекинской клиники, одна за другой последовали две сложнейшие операции. Однако чуда не произошло — к Диане так и не вернулось сознание. Два месяца она провела в палате интенсивной терапии, балансируя между жизнью и смертью.
Когда состояние удалось стабилизировать, семья приняла решение перевезти дочь на родину. Путь домой был долгим и мучительным: сначала санитарным бортом в Благовещенск, затем в клинику Барнаула, и наконец — в родительский дом в Заринске. Там, в стенах, где прошло её детство, за Дианой круглосуточно ухаживали самые близкие. Она могла дышать и открывать глаза, но это была лишь иллюзия бодрствования. Врачи диагностировали вегетативное состояние: тело существовало, но сознание так и не включилось.
Человек смертен и внезапно смертен.
Почему молодость и красота оказались бессильны перед скрытой патологией, объяснил врач-невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов. В эксклюзивном комментарии для aif.ru он подчеркнул коварство этого заболевания. По словам эксперта, многие люди годами живут с аневризмами и даже не подозревают о бомбе замедленного действия у себя в голове.
«Многие живут с аневризмами и не знают, что они у них есть. Аневризмы бывают небольшие, бывают большие. Человек не знает этого. Знаете, человек смертен и внезапно смертен. Это тот случай, когда смерть может произойти внезапно. Бывает, что человек здоров, но у него аневризма где-то в глубине мозга, о которой он не знает», — мрачно констатировал Новоселов.
Тихий убийца: врожденный дефект или приобретенная трагедия.
Врач подробно остановился на природе возникновения сосудистой катастрофы. Ситуация Дианы, по его словам, хоть и трагична, но довольно типична даже в молодом возрасте.
«Разрыв аневризм — это довольно частое явление. Аневризмы бывают у людей врожденные и приобретенные. Их разрыв приводит иногда к геморрагическому инсульту. Но все зависит от локации и объема», — пояснил специалист.
Парадокс болезни в том, что человек может спокойно дожить до глубокой старости, так и не узнав о своей особенности. Среди приобретенных причин Новоселов назвал не только воспаления стенок сосудов (васкулиты), но и более прозаичные для модельного бизнеса факторы: черепно-мозговые травмы, артериальную гипертензию (повышенное давление), а также последствия нейроинфекций.