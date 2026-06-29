Гигантские столбы дыма: ВСУ настиг мгновенный ответ за атаки РФ

Российские средства ПВО отразили масштабную атаку ВСУ на регионы в ночь на 28 июня. Все вражеские беспилотники были сбиты, а ответ последовал незамедлительно.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой последовал ответ. По его словам, украинские боевики вновь попытались нанести урон российской территории, но были остановлены.
Напомним, в ночь с 27 на 28 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Курской, Рязанской, Ростовской, Тульской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.
Откуда летели дроны.
В Ярославской области беспилотную опасность объявили в 6 утра, отменили спустя два часа. Точное количество сбитых за это время дронов неизвестно. По словам губернатора Михаила Евраева, на время беспилотной опасности перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
«Беспилотники в Ярославль могли запустить с территории Украины, из Сумской или Черниговской областей. Наиболее вероятно, что из Сумской», — пояснил эксперт.
С того же направления беспилотники могли запустить и в сторону Иваново. Оперштаб Ивановской области сообщил, что на окраине города Родники зафиксировано падение обломков БПЛА. Пострадавших нет. По предварительным данным, в некоторых квартирах выбиты стекла.
«Если говорить о конкретных дронах, то это, скорее всего, БПЛА “Лютый”. Они летят до 2 тысяч км. Охотятся за важными предприятиями, но попутно бьют и по гражданским объектам», — сказал специалист.
Атака на Краснодарский край.
А вот в сторону Краснодарского края дроны могли взлететь чуть южнее.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов, погиб один человек.
Кроме того, в городе произошло возгорание на территории одного из предприятий, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы.
«Беспилотники в сторону Краснодарского края запустили с территории Украины, из южной части. Вероятнее всего с той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева», — пояснил эксперт.
Ответ России: взрывы по всей Украине.
Ответ последовал незамедлительно.
«Ответ на атаки всегда один. Нужно продолжать бить по противнику. Они не оставляют попыток прорваться с помощью дронов на нашу территорию», — пояснил специалист.
Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что на фоне налётов беспилотников на регионы РФ мощные взрывы прогремели по всей Украине.
Под удар попали объекты украинских боевиков в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Уточняется, что по объектам ВСУ работали российские «Герани» и УМПК.
Расплата неизбежна.
Украина попыталась нанести массированный удар по российским регионам, но потерпела провал. 213 беспилотников были сбиты, а ответные удары накрыли объекты ВСУ по всей стране.
Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины, и каждый новый удар приближает победу. Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. И этот раз не стал исключением.