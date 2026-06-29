Гигантские столбы дыма: ВСУ настиг мгновенный ответ за атаки РФ

В Ярославской области беспилотную опасность объявили в 6 утра, отменили спустя два часа. Точное количество сбитых за это время дронов неизвестно. По словам губернатора Михаила Евраева, на время беспилотной опасности перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.