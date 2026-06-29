«Уимблдон-2026» стартует 29 июня: участники, одежда, традиции

Казахстан в одиночном разряде представят Александр Бублик и Александр Шевченко у мужчин, а также Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин. В парном разряде выступит первая ракетка Казахстана в этой дисциплине Анна Данилина.
Казахстанские любители спорта смогут в прямом эфире следить за матчами Уимблдонского турнира на телеканале «QAZSPORT». Об этом стало известно из соцсетей директора телеканала Наги Бакытбекова.
«В ходе турнира зрителям будут доступны матчи мужского и женского одиночного и парного разрядов, а также игры решающих стадий соревнований», — говорится в сообщении.
Фото: Treads/nagibakytbekov.
В первый день соревнований заявлены казахстанцы Александр Шевченко и Юлия Путинцева, которая в своих соцсетях заявила о прибытии на турнир. Спортсменка разместила несколько фотографий с корта и вне его.
Первой соперницей Путинцевой станет немецкая теннисистка Татьяна Мария.
Фото: Treads/yulia_putintseva.
Что касается первой ракетки Казахстана, то в первом круге турнира Рыбакина встретится с представительницей Франции Луа Буассон. Матч заявлен на 30 июня в 19:00 по казахстанскому времени.
Ну, а фанаты тенниса уже определились с выбором самого красивого платья этого «Уимблдона». Победу в неофициальном опросе одержала украинская теннисистка Марта Костюк. Бренд Wilson выбрал спортсменку для самых интересных образов.
Фото: Instagram/Wilson.
Также завсегдатаи турнира напомнили будущим зрителям несколько фактов о нем. Оказалось, что, помимо белых шорт и традиционных клубничных десертов, есть еще три:
факт первый. Траву на центральном корте стригут каждый день под высоту ровно 8 мм. Измеряют линейкой. факт второй. На «Уимблдоне» до сих пор есть соколиный отряд. Они выпускают хищных птиц перед рассветом, чтобы распугать голубей. Голуби клюют траву и мешают идеальному отскоку. факт третий: Клуб до сих пор требует, чтобы игроки называли «Королевскую ложу» полным именем. И кланяться в сторону королевской семьи — не шутка, а протокол.
«Белое, трава 8 мм и соколы — это “Уимблдон”», — подытожили они.
Самая модная теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, но не смогла победить.