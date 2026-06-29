«Уимблдон-2026» стартует 29 июня: участники, одежда, традиции

факт первый. Траву на центральном корте стригут каждый день под высоту ровно 8 мм. Измеряют линейкой. факт второй. На «Уимблдоне» до сих пор есть соколиный отряд. Они выпускают хищных птиц перед рассветом, чтобы распугать голубей. Голуби клюют траву и мешают идеальному отскоку. факт третий: Клуб до сих пор требует, чтобы игроки называли «Королевскую ложу» полным именем. И кланяться в сторону королевской семьи — не шутка, а протокол.