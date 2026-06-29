Жители Левого берега в Омске пожаловались на шум и гарь от автофестиваля

Автофестиваль «VIP-RACING Drift & Meet» на парковке у торгового центра «Комарова Plaza» на Левом берегу, стал причиной жалоб жителей близлежащих домов. Об этом массово жаловались жильцы микрорайона в социальных сетях.
Горожане выразили недовольство мероприятием, которое проходило в непосредственной близости от жилых многоэтажек микрорайона Кристалл.
«Весь день слушали рев двигателей и дышали гарью», — поделились эмоциями жильцы.
Наибольшее раздражение у жителей вызвали выступления дрифтеров: рев моторов, скрежет колес, громкая музыка и запах жженой резины. Омичи поинтересовались, почему фестиваль не провели на специализированной площадке, как это было в прошлые годы на территории «Омск — Федоровка», где сейчас возобновилось строительство нового аэропорта.
Административное законодательство предусматривает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в жилых зонах. Контроль за соблюдением правил проведения массовых мероприятий помогает защищать права жителей на комфортную среду.