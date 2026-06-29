Жители Левого берега в Омске пожаловались на шум и гарь от автофестиваля

Наибольшее раздражение у жителей вызвали выступления дрифтеров: рев моторов, скрежет колес, громкая музыка и запах жженой резины. Омичи поинтересовались, почему фестиваль не провели на специализированной площадке, как это было в прошлые годы на территории «Омск — Федоровка», где сейчас возобновилось строительство нового аэропорта.